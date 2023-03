Terremoto in Molise di magnitudo 4 6 | epicentro a Montagano Campobasso | avvertito in Campania | Puglia | Abruzzo e Lazio

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Una forte scossa diè stata avvertita in diverse località ine inalle 23:53 del 28 marzo 2023. Laè stata di 4.6 cona due chilometri dain provincia di. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) il sisma ha avuto ipocentro a 23 km di profondità. Oltre che nella scossa è stata chiaramente avvertita anche in. La gente è scesa in strada a, dove si segnala l’aumento del traffico locale e alcune persone con la valigia in mano. Nei comuni qualcuno ha segnalato crepe sui muri delle abitazioni. Le sequenze sismiche dei ...

