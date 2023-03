Ritrovata dai militari, 12enne scomparsa riabbraccia i genitori (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri, i militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione Strade Sicure hanno ritrovato un’adolescente scomparsa da ore. Corrispondente a una descrizione fornita dalle forze dell’ordine, la ragazzina è stata riconosciuta in tarda serata dai militari del Raggruppamento Campania dell’Esercito Italiano. Rassicurata e tranquillizzata dai militari di Strade Sicure, la dodicenne si poi è ricongiunta ai genitori grazie sull’intervento degli operatori di sicurezza dell’Esercito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri, idell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione Strade Sicure hanno ritrovato un’adolescenteda ore. Corrispondente a una descrizione fornita dalle forze dell’ordine, la ragazzina è stata riconosciuta in tarda serata daidel Raggruppamento Campania dell’Esercito Italiano. Rassicurata e tranquillizzata daidi Strade Sicure, la dodicenne si poi è ricongiunta aigrazie sull’intervento degli operatori di sicurezza dell’Esercito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

