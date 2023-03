Fatti tragici | non è semplice lavorare | Striscia | il doloroso sfogo di Gerry Scotti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Da qualche tempoè tornato dietro al bancone dila Notizia, lo storico tg satirico di Canale 5. Ora è in coppia con Francesca Manzini, ma dal prossimo 3 aprile ricomporrà la storica coppia dicon Michelle Hunziker, che tornerà al celebre bancone appena terminata la conduzione di Michelle Impossibile, il suo show in prima serata. E cosìcoglie l'occasione per confidarsi con Tv Sorrisi e Canzoni, dove parla proprio del cambio di conduzione. "A me piace paragonareall'ingranaggio perfetto di un orologio, noi siamo solo il lubrificante", premette. E ancora: "Certo, non è sempre facilequando idi attualità sono ...