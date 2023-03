Emanuel Lo parla di Giorgia: “Ero già pazzo di lei prima di conoscerla” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Emanuel Lo è il compagno di Giorgia. Ma non solo. Emanuel è anche un ballerino e coreografo di successo. Della loro vita insieme si è sempre parlato pochissimo, sono una coppia riservata quanto collaudata, stanno insieme già da 20 anni. La coppia ha anche un figlio, Samuel. In queste ultime settimane si è parlato del loro amore in occasione di alcune interviste rilasciate da Giorgia durante la sua partecipazione al “Festival di Sanremo”. Emanuel Lo è anche un prof della scuola di ‘Amici’ e le sue performance in coppia con Lorella Cuccarini hanno destato non poco interesse. Di Giorgia ed Emanuel Lo si sa che si sono conosciuti sul set di un videoclip della cantante, e poi si sono innamorati sul palco dei suoi ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 29 marzo 2023)Lo è il compagno di. Ma non solo.è anche un ballerino e coreografo di successo. Della loro vita insieme si è sempreto pochissimo, sono una coppia riservata quanto collaudata, stanno insieme già da 20 anni. La coppia ha anche un figlio, Samuel. In queste ultime settimane si èto del loro amore in occasione di alcune interviste rilasciate dadurante la sua partecipazione al “Festival di Sanremo”.Lo è anche un prof della scuola di ‘Amici’ e le sue performance in coppia con Lorella Cuccarini hanno destato non poco interesse. DiedLo si sa che si sono conosciuti sul set di un videoclip della cantante, e poi si sono innamorati sul palco dei suoi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sissixcutiiee : RT @AmiciUfficiale: Il maestro Emanuel Lo ha scelto per il suo guanto di sfida tra Maddalena e Isobel un brano che parla della fragilità de… - ftyoungtodie : RT @AmiciUfficiale: Il maestro Emanuel Lo ha scelto per il suo guanto di sfida tra Maddalena e Isobel un brano che parla della fragilità de… - giulianabianco4 : RT @tendenzetv: 'Isobel': e la sua emotività dinanzi al guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo, che la vedrà ballare contro Maddalena su un… - GiadaLexy : RT @AmiciUfficiale: Il maestro Emanuel Lo ha scelto per il suo guanto di sfida tra Maddalena e Isobel un brano che parla della fragilità de… - Angelapalmas2 : RT @AmiciUfficiale: Il maestro Emanuel Lo ha scelto per il suo guanto di sfida tra Maddalena e Isobel un brano che parla della fragilità de… -