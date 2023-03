Anche il deputato monrealese Marco Intravaia si sottopone al test antidroga all’Ars (Di mercoledì 29 marzo 2023) Operazione trasparenza all’Assemblea regionale siciliana, dove oggi ben 36 deputati su un totale di 70 si sono sottoposti al test antidroga. L’iniziativa, promossa dal deputato di Sud chiama nord Ismaele La Vardera, è stata pensata per contrastare la diffusione delle droghe tra i giovanissimi e ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti politici, tra cui (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 29 marzo 2023) Operazione trasparenza all’Assemblea regionale siciliana, dove oggi ben 36 deputati su un totale di 70 si sono sottoposti al. L’iniziativa, promossa daldi Sud chiama nord Ismaele La Vardera, è stata pensata per contrastare la diffusione delle droghe tra i giovanissimi e ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti politici, tra cui (Monrealelive.it)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valentinadigrav : RT @ilgiornale: L'ex deputato pd italo-marocchino: 'È una minaccia come il terrorismo. E l'azione delle Ong va regolata, l'ha fatto anche i… - CarloTatti1 : @erny110393 Sono d'accordo con questo deputato. Al diavolo sti fottutissimi inglesi. Che poi sono anche mezzo germ… - AntonCristofari : RT @gspazianitesta: Il deputato @marattin, ancora una volta, si permette di mettere in bocca alla Confedilizia frasi inventate di sana pian… - nando_saviano : RT @ilgiornale: L'ex deputato pd italo-marocchino: 'È una minaccia come il terrorismo. E l'azione delle Ong va regolata, l'ha fatto anche i… - Roberta44762324 : RT @gspazianitesta: Il deputato @marattin, ancora una volta, si permette di mettere in bocca alla Confedilizia frasi inventate di sana pian… -