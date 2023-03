26 Marzo 2023 – Governo Netanyahu in crisi licenzia il suo ministro della Difesa Yoav Gallant Berlino | flop per referendum clima

(Di lunedì 27 marzo 2023) Migliaia di israeliani, secondo i media locali 700 mila, sono scesi in piazza in tutto il Paese in manifestazioni spontanee, per protestare contro la decisione del primo, Benjamin, dire il suo, reo di aver chiesto una sospensione del controverso processo di riforma giudiziaria, su cui si sta spaccando il Paese. È fallito unsulpromosso oggi nella città-Land di. Alle urne non si è infatti raggiunto il quorum necessario per legge. Ai berlinesi veniva chiesto se fossero d’accordo ad anticipare l’obiettivocosiddetta neutralitàtica al 2030, attualmente questo risultato è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - dottorbarbieri : 3 marzo 2023: RINVIATO A DATA DA DESTINARSI. GRANDE SUCCESSO. 28 marzo 2023: APPROVATO STOP DEFINITIVO (turlupinat… - ZZiliani : PRIMAVERA 2023 Seduti sulla riva del fiume ad aspettare Farà tutto la corrente Buon mercoledì #29 marzo - arcigaynapoli : RT @arcigaynapoli: MERCOLEDÌ 29 MARZO “POETÈ” CON GIOVANNI PAONESSA #Napoli #cultura - supercicciolo : RT @CibusParma: Tutte le opere finaliste del premio Irinox Save The Food saranno esposte nella mostra collaterale #Cibus OFF, curata da Cla… -

Dieci giorni di sospensione e 18 ore suddivise in educazione civica e attività socialmente utili. Sono i provvedimenti disciplinari decisi dal liceo Carducci di Milano per gli studenti che, il 4scorso, hanno appeso fuori dall'istituto i cartonati della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, a testa in giù. A dare notizia dell'iter che ha portato l'......la Rai ha deciso di rendere omaggio alla Forza Armata italiana mandando in onda mercoledì 29... leggi anche Concorso Aeronautica Militareper 775 posti: requisiti e domanda Francesco Baracca, ...Cosa c'è da vedere Stasera in TV Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera , Mercoledì 29, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo. Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da ...

Fiducia dei consumatori e delle imprese - Marzo 2023 Istat

In Africa, in Cambogia, quindi in Thailandia. Urbani morì in ospedale a Bangkok il 29 marzo 2003 . Il suo operato — ha detto oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è la «testimonianza ...Come il 90% dei siti questo blog usa i cookie (piccoli file salvati in maniera sicura sul dispositivo del visitatore) per funzionare correttamente e per fornire servizi migliori mentre clicchi qua e l ...