Fiorentina, infortunio per Sirigu: stagione finita (Di sabato 25 marzo 2023) Brutte notizie in casa Fiorentina dopo l’amichevole disputata oggi, sabato 25 marzo, allo stadio Franchi contro il Seravezza Pozzi, compagine toscana che milita nel campionato di Serie D. Salvatore Sirigu, nel tentativo di evitare un calcio d’angolo, ha subito un grave infortunio che lo costringerà a saltare questo finale di stagione. Infatti, gli accertamenti a cui si è sottoposto il portiere sardo hanno evidenziato la rottura del tendine d’Achille. La squadra di Vincenzo Italiano, pertanto, perde un calciatore di grande affidabilità ed esperienza che si è fatto trovare pronto quando ha sostituito Terracciano. L’ex Psg quest’anno ha difeso la porta viola in due occasioni, contro la Cremonese in campionato e contro lo Sporting Braga in Conference League, non facendo rimpiangere il suo compagno. Grave ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 25 marzo 2023) Brutte notizie in casadopo l’amichevole disputata oggi, sabato 25 marzo, allo stadio Franchi contro il Seravezza Pozzi, compagine toscana che milita nel campionato di Serie D. Salvatore, nel tentativo di evitare un calcio d’angolo, ha subito un graveche lo costringerà a saltare questo finale di. Infatti, gli accertamenti a cui si è sottoposto il portiere sardo hanno evidenziato la rottura del tendine d’Achille. La squadra di Vincenzo Italiano, pertanto, perde un calciatore di grande affidabilità ed esperienza che si è fatto trovare pronto quando ha sostituito Terracciano. L’ex Psg quest’anno ha difeso la porta viola in due occasioni, contro la Cremonese in campionato e contro lo Sporting Braga in Conference League, non facendo rimpiangere il suo compagno. Grave ...

