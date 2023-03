Autodelta - L' epopea dell' Alfa totale

(Di sabato 25 marzo 2023) I simboli contano. Il bel logo commemorativo per i 60 anniserve a ricordarci che, tanto tempo fa, leRomeo erano genuine da cima a fondo. Anche in Formula 1. il motivo per cui tanti Alfisti conservano il mitoa bandierina a scacchi triangolare circoscritta nella lettera greca delta stilizzata. Racconta un'altra era, oggi improponibile nell'economia di scala, in cui il duro lavoro e un'immensa passione trasformano un capannone di via Fermi a Settimo Milanese nella fucina dei sogni che sarebbe diventato il Reparto Corse del Biscione. L'alza la saracinesca il 15 marzo del 1963, ma lontano, a Feletto Umberto, fuori Udine. L'Romeo di Giuseppe Luraghi vuole tornare alle competizioni, senza troppo clamore. Meglio delegare a un'azienda di ricerca e ...

La 'Alleggerita' è la prima Alfa Romeo interamente concepita e sviluppata in, che ne consacra la fama internazionale. Il trionfo nel Challenge Europeo Turismo del '66 aumenta le quotazioni ...... vogliamo tornare indietro nel tempo, ripercorrendo l'di questo simbolo fin dal suo primo ... la 'TI Super', per poi affiancarsi al triangolo azzurro dell'per diversi decenni: dalla '...... flashmob in pista e convegni, per scoprire i retroscena e le pagine meno note dell'alfista ... domenica 19/02, ore 14 sfilata in pista, ore 15 conferenza 3) I 60 anni dell', domenica 05/...

Quadrifoglio, Autodelta e brividi Alfa Veloce

I simboli contano. Il bel logo commemorativo per i 60 anni dell'Autodelta serve a ricordarci che, tanto tempo fa, le Alfa Romeo erano genuine da cima a fondo. Anche in Formula 1. È il motivo per cui t ...