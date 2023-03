Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, video intervista Delta: «Nelle acque gelide ho scoperto di essere immortale!» (Di sabato 25 marzo 2023) La nostra video intervista ad Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, protagonisti del western fluviale Delta, film presentato a Locarno e ambientato sul Delta del Po Vi presentiamo la nostra video intervista ad Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, protagonisti del film Delta (leggi la nostra recensione), che ci hanno raccontato di questa sorta di “western fluviale”, anche con simpatici aneddoti. Delta – Alessandro Borghi ed Emilia Scarpati Fanetti (foto di Groenlandia Group)Diretto da Michele Vannucci e con un cast composto anche da Emilia Scarpati Fanetti, Greta Esposito, Denis Fasolo, ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 25 marzo 2023) La nostraadLo, protagonisti del western fluviale, film presentato a Locarno e ambientato suldel Po Vi presentiamo la nostraadLo, protagonisti del film(leggi la nostra recensione), che ci hanno raccontato di questa sorta di “western fluviale”, anche con simpatici aneddoti.ed Emilia Scarpati Fanetti (foto di Groenlandia Group)Diretto da Michele Vannucci e con un cast composto anche da Emilia Scarpati Fanetti, Greta Esposito, Denis Fasolo, ...

