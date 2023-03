Sport | Vivicittà | la Corsa dei diritti | ecco le novità dell' edizione 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettinoL : Distacco tubatura impianto aerazione palestra della Bastia - GazzettinoL : LEGGI ANCHE: 38°edizione del Vivicittà. Quest'anno sarà la corsa dei diritti - openpolis : RT @UispNazionale: #online la selezione stampa @UispNazionale: @libera_annclm Incontro su sport e legalità, interviene @TizianoPesce interv… - Telebari : Bari, domenica 2 aprile torna Vivicittà. Decaro: “È la corsa dei baresi” - VIDEO - #Bari #Notizie #News -… - Trmtv : Vivicittà, quest’anno la corsa dei baresi è la corsa dei diritti -

Conferenza stampa a Roma il 29 marzo. Loracconta e insegna:2023 ha scelto una scuola per la conferenza stampa nazionale, che si terrà a Roma, mercoledi 29 marzo, nell'Aula magna del Liceo Scientifico Newton, in viale ...' è anche uno degli eventi sportivi brandizzati 'Allenati contro la violenza, voluti dagli assessorati regionali al Welfare e allocon l'obiettivo di promuovere il contrasto alla ...nasce in un'epoca ormai lontana - ha raccontato l'assessore comunale allo, Pietro Petruzzelli - nella quale in città non si respirava particolare simpatia per i runner e per chi in ...