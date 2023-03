Proteste in Francia, Amnesty e Consiglio d’Europa contro le violenze della polizia: «La repressione ha raggiunto livelli allarmanti» (Di venerdì 24 marzo 2023) «Lacrimogeni sparati verso le persone, manganellate in testa, arresti arbitrari: la repressione delle Proteste contro la riforma delle pensioni in #Francia ha raggiunto livelli allarmanti. Le autorità devono assicurare la protezione di chi manifesta ed evitare l’uso eccessivo della forza». Amnesty International denuncia pubblicamente le forze di polizia che a Parigi e in tutta la Francia sono impegnate in questi giorni nella gestione dell’ordine pubblico per le Proteste in seguito all’approvazione della riforma sulle pensioni voluta da Emmanuel Macron. Nel video condiviso alcuni estratti dei filmati con gli episodi più contestati, quelli in cui gli agenti arrivano a ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) «Lacrimogeni sparati verso le persone, manganellate in testa, arresti arbitrari: ladellela riforma delle pensioni in #ha. Le autorità devono assicurare la protezione di chi manifesta ed evitare l’uso eccessivoforza».International denuncia pubblicamente le forze diche a Parigi e in tutta lasono impegnate in questi giorni nella gestione dell’ordine pubblico per lein seguito all’approvazioneriforma sulle pensioni voluta da Emmanuel Macron. Nel video condiviso alcuni estratti dei filmati con gli episodi più contestati, quelli in cui gli agenti arrivano a ...

