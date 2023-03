Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : 10 mesi fa ho scritto che Putin stava usando lo stupro come arma di guerra. La Commissione d'inchiesta ONU ha confe… - Agenzia_Ansa : L'Onu lancia l'allarme acqua, c'è un rischio di crisi imminente. 'L'uso eccessivo sta drenando la linfa vitale dell… - valigiablu : “Il nuovo rapporto ONU sul clima è allo stesso tempo un avviso di sfratto per l’umanità e un manuale di sopravviven… - MediasetTgcom24 : Onu, Guterres: umanità deve tracciare nuova rotta sull'uso dell'acqua #onu #guterres #antonioguterres… - News24_it : Onu, umanità deve tracciare nuova rotta sull'uso dell'acqua -

"Tutte le speranze dell'per il futuro dipendono, in qualche modo, dal tracciare una nuova rotta basata sulla scienza per dare vita all'agenda d'azione sull'acqua", ha dichiarato Guterres alla ...Il 25 marzo è la data che l'ha scelto per commemorare le vittime delle schiavitù e della tratta ... Eppure, quel preciso fatto storico, oggi riconosciuto come crimine contro l', ci parla ...Il diplomatico di Mosca, in riferimento all'annunciata consegna di munizioni all'uranio impoverito all'Ucraina da parte del Regno Unito, parla di un Occidente che "ha deciso di portare l'sull'...