MotoGP, Aleix Espargarò sull’incidente del fratello Pol: “Non volevo più scendere in pista negli ultimi minuti” (Di venerdì 24 marzo 2023) Emozioni contrastanti per Aleix Espargarò al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2023, valido come round inaugurale del Mondiale MotoGP. Il catalano dell’Aprilia può ritenersi infatti soddisfatto per la sua prestazione in pista a Portimao, soprattutto in termini di passo, tuttavia c’è inevitabilmente grande preoccupazione per le condizioni del fratello Pol dopo la bruttissima caduta nelle P2. “Non è facile in quei momenti. Sono tanti anni che corro insieme a Pol e conosco bene questo sport. Ho affrontato dei momenti molto duri in passato anche con le cadute dei miei compagni di squadra e di mio fratello. È brutto dirlo, ma alla fine ti abitui“, dichiara Aleix ripercorrendo gli interminabili minuti dopo ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Emozioni contrastanti peral termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2023, valido come round inaugurale del Mondiale. Il catalano dell’Aprilia può ritenersi infatti soddisfatto per la sua prestazione ina Portimao, soprattutto in termini di passo, tuttavia c’è inevitabilmente grande preoccupazione per le condizioni delPol dopo la bruttissima caduta nelle P2. “Non è facile in quei momenti. Sono tanti anni che corro insieme a Pol e conosco bene questo sport. Ho affrontato dei momenti molto duri in passato anche con le cadute dei miei compagni di squadra e di mio. È brutto dirlo, ma alla fine ti abitui“, dichiararipercorrendo gli interminabilidopo ...

