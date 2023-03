Miami | Sinner batte Djere al secondo turno | highlights

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ESORDIO A MIAMI: ???? Sinner batte Djere in due set e accede al terzo turno dove affronterà il vincente tra Struff e… - montaner1978 : @FilippoPompilii Lattò ieri ero a Miami e ho visto sinner allenarsi con il suo staff…un sorriso nemmeno a pagarlo - _ITALIACHEVINCE : RT @Eurosport_IT: ESORDIO A MIAMI: ???? Sinner batte Djere in due set e accede al terzo turno dove affronterà il vincente tra Struff e Dimit… - solounastella : RT @quindicizero: Dal 1990, solo quattro giocatori hanno ottenuto almeno 16 vittorie nelle loro prime 20 partite ai tornei del Sunshine Dou… - Sinnerc4 : RT @sciapovalolv: Jannik #Sinner all'ATP 1000 di Miami: 2 partecipazioni (2021, 2022) 2021: Finale 2022: Quarti di finale Record di 8-2… -

Jannikvince 6 - 4, 6 - 2 contro il serbo Laslo Djere nel secondo turno del Masters 1000 di: gli ...Janniksi qualifica al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 8.800.000 dollari). L'azzurro, numero 11 del mondo e 10 del seeding, supera il serbo Laslo Djere, numero 58 ...... Jannikparla della velocità della superficie, delle difficoltà delle condizioni e di altro ancora Dopo il buon esordio contro Laslo Djere alOpen presented by Itau, Jannikha ...

Sinner, buon esordio a Miami: Djere sconfitto in due set La Gazzetta dello Sport

Lorenzo Sonego giocherà domani (giovedì) il primo turno del Masters 1000 di Miami, secondo torneo di categoria in stagione che compone con il 1000 di Indian Wells il prestigioso “Sunshine Double”.Jannik Sinner ha parlato con UbiTennis dopo l'esordio vincente a Miami. "Già prima della partita sapevo che si sarebbe giocato nel momento in cui c’era il sole, ieri ci siamo allenati a quell’ora. Non ...