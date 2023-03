Miami Open 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 25 marzo con Berrettini, Musetti e Sonego (Di venerdì 24 marzo 2023) Il programma e l’ordine di gioco del Miami Open 2023 per la giornata di sabato 25 marzo. Proseguono i primi turni in Florida, sia per quanto riguarda il tabellone maschile che quello femminile. Sono quattro gli italiani in campo in questa giornata, con particolare attenzione al campo 1 dove saranno di scena Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Il carrarino se la vedrà con Lehecka, poi toccherà al romano contro McDonald e infine al piemontese che se la vedrà con Evans. In campo anche Martina Trevisan, chiamata a sfidare Liu come terzo match sul campo Butch Buchoolz. Di seguito il programma completo degli incontri di singolare. L’ordine di ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Ile l’didelper la giornata di25. Proseguono i primi turni in Florida, sia per quanto riguarda il tabellone maschile che quello femminile. Sono quattro gli italiani in campo in questa giornata, con particolare attenzione al campo 1 dove saranno di scena Lorenzo, Matteoe Lorenzo. Il carrarino se la vedrà con Lehecka, poi toccherà al romano contro McDonald e infine al piemontese che se la vedrà con Evans. In campo anche Martina Trevisan, chiamata a sfidare Liu come terzo match sul campo Butch Buchoolz. Di seguito ilcompleto degli incontri di singolare. L’di ...

