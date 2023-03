(Di venerdì 24 marzo 2023) Romelusegna il suo terzo gol contro la Svezia. Su assist di Johan Bakayoko il giocatore dell’Inter colpisce ancora e corona unada assoluto. BOMBER – Romelucorona unada bomber assoluto. Il giocatore dell’Inter segna il suo terzo gol contro la Svezia. Con la maglia dell’attaccante si ritrova dopo un Mondiale buio. La rete che vale laè arrivata al minuto 83 su assist di Johan Bakayoko, che gli ha permesso di colpire a porta vuota. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Lukaku totale con il Belgio. Tripletta per una notte da protagonista - - infoitinterno : Ferrante duro: «Lukaku, declino totale! Sembra addormentato in campo» - internewsit : Ferrante duro: «Lukaku, declino totale! Sembra addormentato in campo» - - lollo_cau : Idealmente, la mia idea di mercato in uscita è: - Vendere Dumfries - Vendere Correa - Vendere Çalhanoglu (credo di… - M1_Magnum : @Sho__96 Per assurdo pure tante inglesi hanno uno scouting che fa schifo. Sono pieni di giocatori ipercostosi che n… -

... il fenomenodella squadra Kevin De Bruyne, uno die migliori, se non il migliore, ... dove purtroppo non ha mai reso come il pubblico si aspettava, e Romelu, grande flop in questa stagione ...... che all'Inter è costato 30 milioni (più bonus) nell'estate dell'addio a. Una scelta ... Media scesa quest'anno sotto la sufficienza (5,86) nelle 17 presenze (11 da titolare) per undi 1011'...Se per Dzeko conterà molto l'età e il progetto futuro dell'Inter, perconteranno in primis queste ultime prestazioni e il costodi un'eventuale ritorno a Milano con, sullo sfondo, un ...

Lukaku totale con il Belgio. Tripletta per una notte da protagonista Inter-News.it

Il Bayern Monaco ha esonerato Nagelsmann e ha scelto Tuchel come nuovo allenatore. Il calciomercato può cambiare i piani del club con il tecnico che punta ad un giocatore dell'Inter in Serie A ...Rcs Mediagroup si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione libera e accessibile fa ...