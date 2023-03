“Cosa mi fa sentire in colpa”. La confessione di Gene Gnocchi da De Girolamo (Di venerdì 24 marzo 2023) È un Gene Gnocchi inedito quello che si vedrà domani sera su Rai1 ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio. Il comico si è lasciato andare ad una confessione relativa al tema di puntata, i sensi di colpa: “Una volta facevi una battuta tranquilla, senza problemi, adesso col politicamente corretto ti senti continuamente in colpa. Io prima nel mio spettacolo dicevo che ero stato personal trainer di Renato Brunetta e che avevo sbagliato io perché gli avevo fatto fare troppa pressa”. Ma non solo, proprio sull'ex ministro Gnocchi ha voluto incalzare: “Sempre nei miei spettacoli, dicevo anche che Brunetta tutti i giorni alle 9, cascasse il mondo, fa bungee jumping, cioè si lancia dal tavolo della cucina. Oggi, per colpa del politicamente corretto, non si ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 marzo 2023) È uninedito quello che si vedrà domani sera su Rai1 ospite di Nunzia Dea Ciao Maschio. Il comico si è lasciato andare ad unarelativa al tema di puntata, i sensi di: “Una volta facevi una battuta tranquilla, senza problemi, adesso col politicamente corretto ti senti continuamente in. Io prima nel mio spettacolo dicevo che ero stato personal trainer di Renato Brunetta e che avevo sbagliato io perché gli avevo fatto fare troppa pressa”. Ma non solo, proprio sull'ex ministroha voluto incalzare: “Sempre nei miei spettacoli, dicevo anche che Brunetta tutti i giorni alle 9, cascasse il mondo, fa bungee jumping, cioè si lancia dal tavolo della cucina. Oggi, perdel politicamente corretto, non si ...

