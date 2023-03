Basket | Eurolega 2022 2023 | l’Olimpia Milano crede ancora ai playoff | Bayern battuto 99-74

(Di venerdì 24 marzo 2023) La cronaca e il tabellino di OlimpiaMonaco 99-74, match valido per la trentesima giornata della regular season dell’di. Al Forum di Assago grande prova degli uomini di Ettore Messina, che con una prestazione di alto livello regolano i bavaresi e si portano a una sola vittoria dall’ottavo posto. Una rimonta che dovrà essere completata e perfezionata nelle ultime quattro giornate, a partire dalla doppia difficile trasferta della prossima settimana contro Efes e Maccabi.una volta è Shabazz Napier il faro di, con 20 punti e una serie di giocate davvero di alto profilo. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA 30^ GIORNATA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE La cronaca – Fin dai ...

Bologna: Belinelli 26, Ojeleye 18, Shengelia 10 Real Madrid: Hezonja 26, Yabusele 24, Deck 11 Leggi i commenti: tutte le notizie 24 marzo - 21:12Nella sfida valida come trentesima giornata dell'2022/2023 di, la Virtus Bologna crolla in casa contro il Real Madrid . Finisce 96 - 79 per i fortissimi spagnoli, che bissano il successo ottenuto nell'ultimo turno contro l'Olimpia ...Sconfitta numero 17 inper la ...

Basket, Eurolega: Bologna demolita dal Real Madrid, non basta un grande Belinelli - Sportmediaset Sport Mediaset

Trentesima giornata di Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna, che ospita il Real Madrid. Avvio equilibrato nonostante la tripla di Yabusele che inaugura il match, poi equilibrata da Jaiteh dal ...Numeri che permettono agli uomini di Obradovic di abbattere la capolista, che dopo la 30a giornata coabita con il Real Madrid in testa all'EuroLeague. Il Partizan ha la motivazione e l'energia ...