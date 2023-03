Uomini e Donne, puntata oggi 23 marzo 2023: Armando scatena il panico in studio (Di giovedì 23 marzo 2023) Nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 marzo 2023, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne incentrata sul trono over e soprattutto sulla lite tra Armando Incarnato e la dama Paola Ruocco, che occuperà gran parte delle vicende a centro studio. La donna verrà infatti accusata dal cavaliere campano di voler prendere in giro il programma esattamente come fatto da Desdemona Balzano, che infatti è stata mandata via. Nel caso di Paola, tuttavia, Armando non riuscirà a provare che le cose stanno davvero così. Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 marzo 2023: nuova lite a centro studio Protagonisti della puntata di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 marzo 2023) Nel pomeriggio di, giovedì 23, andrà in onda una nuovadiincentrata sul trono over e soprattutto sulla lite traIncarnato e la dama Paola Ruocco, che occuperà gran parte delle vicende a centro. La donna verrà infatti accusata dal cavaliere campano di voler prendere in giro il programma esattamente come fatto da Desdemona Balzano, che infatti è stata mandata via. Nel caso di Paola, tuttavia,non riuscirà a provare che le cose stanno davvero così., anticipazioni23: nuova lite a centroProtagonisti delladi ...

