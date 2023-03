Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, ok della Camera alla commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa delle due ragazze (Di giovedì 23 marzo 2023) La sparizione delle due giovani - Le giovani sono sparite nel nulla nel 1983 a distanza di 46 giorni. Emanuela e Mirella non si conoscevano ma, nonostante questo, le storie della loro scomparsa hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 marzo 2023) La sparizionedue giovani - Le giovani sono sparite nel nulla nel 1983 a distanza di 46 giorni.non si conoscevano ma, nonostante questo, le storielorohanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ??La #Camera approva l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gre… - gazette_vita : A Camera dei deputati ha approvato l’istituzion di commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la sc… - brina_77 : RT @ilmessaggeroit: Emanuela Orlandi, ok della Camera a Commissione d'inchiesta. Il fratello Pietro: «Commosso» - enricoisopi : Un voto che certo non costa niente ma di grande valore. Unanimità alla Camera per Emanuela Orlandi e Mirella Gregori - Piero43 : RT @Mov5Stelle: In diretta dalla Camera, la dichiarazione di voto del nostro @FraSilvestriM5S sull'istituzione di una Commissione Parlament… -