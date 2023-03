Concorso Comune di Cadorago: Bando per 1 Istruttore Tecnico (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Comune di Cadorago ha emesso un Bando di Concorso per la ricerca di 1 Istruttore Tecnico, in categoria C, da assegnare all’area lavori pubblici. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. Comune di Cadorago: Concorso per 1 Istruttore Tecnico L’Istruttore Tecnico si occupa del settore urbanistica ed edilizia, é spesso punto di riferimento per i cittadini che devono apportare modifiche strutturali alle loro proprietà, effettua sopraluoghi e misurazioni, si accerta che venga rispettato il Regolamento Comunale, lavorando in un’ottica per una Città sempre più green ed ecologica. Per partecipare al ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 23 marzo 2023) Ildiha emesso undiper la ricerca di 1, in categoria C, da assegnare all’area lavori pubblici. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.diper 1L’si occupa del settore urbanistica ed edilizia, é spesso punto di riferimento per i cittadini che devono apportare modifiche strutturali alle loro proprietà, effettua sopraluoghi e misurazioni, si accerta che venga rispettato il Regolamento Comunale, lavorando in un’ottica per una Città sempre più green ed ecologica. Per partecipare al ...

