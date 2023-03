Calcio, l’Italia Under 18 vince 3-1 contro la Romania sospinta dalla doppietta di Bruno (Di giovedì 23 marzo 2023) l’Italia Under 18 stende con il punteggio di 3-1 i pari-età della Romania nell’amichevole disputata questa mattina davanti a una splendida cornice di pubblico allo stadio “Viviani” di Potenza. l’Italia, agli ordini del CT Franceschini, è scesa in campo con Magro, Bakoune, Bolzan, Bovo, Bruno, Ciammaglichella, Comuzzo, Di Maggio, Diop, Fini e Milani, mentre la Romania ha risposto con Rafaila, Aioanei, Banu, Benga, Capac, Costea, Dutu, Pascalau, Siman, Stancovici e Tudose. Il canovaccio dell’incontro è chiaro sin dai primi minuti. Gli azzurrini premono e vogliono subito mettere in chiaro la situazione. Dopo una prima occasione per Fini all’ottavo minuto di gioco, il vantaggio arriva al 13?. Da un cross preciso di Milani dalla sinistra si inserisce ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023)18 stende con il punteggio di 3-1 i pari-età dellanell’amichevole disputata questa mattina davanti a una splendida cornice di pubblico allo stadio “Viviani” di Potenza., agli ordini del CT Franceschini, è scesa in campo con Magro, Bakoune, Bolzan, Bovo,, Ciammaglichella, Comuzzo, Di Maggio, Diop, Fini e Milani, mentre laha risposto con Rafaila, Aioanei, Banu, Benga, Capac, Costea, Dutu, Pascalau, Siman, Stancovici e Tudose. Il canovaccio dell’inè chiaro sin dai primi minuti. Gli azzurrini premono e vogliono subito mettere in chiaro la situazione. Dopo una prima occasione per Fini all’ottavo minuto di gioco, il vantaggio arriva al 13?. Da un cross preciso di Milanisinistra si inserisce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ivan_Grieco : Giuseppe Conte parla di guerra in Ucraina come fosse una partita di calcio. Armi difensive e offensive, missili ter… - FBiasin : L’#Italia porta 3 club ai quarti di Champions ed è fantastico. È bene sottolineare che questa cosa non è capitata… - realvarriale : Alziamoci in piedi, tutti noi che amiamo il calcio, e applaudiamo : C'È SOLO @sscnapoli . Una squadra perfetta domi… - sportli26181512 : Da Camoranesi ad Amauri: come è andata agli oriundi in azzurro: Da Camoranesi ad Amauri: come è andata agli oriundi… - SciabolataFFP : Oggi l'oratorio è chiuso e la domenica più o meno vuoto, in più hanno costruito un campetto pubblico fruibile gratu… -

Calcio: Croazia. Si ritira a 31 anni ex Sassuolo e Inter Vrsaljko L'esterno croato, riporta la stampa locale, ha deciso di lasciare il calcio giocato a causa dei tanti problemi fisici che hanno condizionato la sua carriera negli ultimi anni. Portato in Italia dal ... Calcio, Abodi: il 5% dei diritti tv per aumentare i giovani italiani in campo Abodi, scrive AdnKronos sintetizzando l'intervento del ministro, ...di vantaggio legata ai talenti che dovevano rientrare in Italia, ... venga messa a disposizione del calcio ad un livello finanziario ... Arriva la Nazionale, a Napoli i primi tifosi inglesi La nazionale è arrivata a Napoli dieci anni dopo l'ultima volta per la partita contro l'Inghilterra. La prima nel girone di qualificazione agli europei del 2024 e la rivincita della finale di Euro2020 a Wembley. C'è apprensione per l'arrivo di 2.500 tifosi inglesi dopo i fatti di ... 'esterno croato, riporta la stampa locale, ha deciso di lasciare ilgiocato a causa dei tanti problemi fisici che hanno condizionato la sua carriera negli ultimi anni. Portato indal ...Abodi, scrive AdnKronos sintetizzando'intervento del ministro, ...di vantaggio legata ai talenti che dovevano rientrare in, ... venga messa a disposizione delad un livello finanziario ...La nazionale è arrivata a Napoli dieci anni dopo'ultima volta per la partita contro'Inghilterra. La prima nel girone di qualificazione agli europei del 2024 e la rivincita della finale di Euro2020 a Wembley. C'è apprensione per'arrivo di 2.500 tifosi inglesi dopo i fatti di ... Calcio. Italia-Inghilterra, Gigi D'Alessio canterà l'Inno di Mameli al Maradona RaiNews