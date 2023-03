Assolta in appello la madre del piccolo Liam, morto a 28 giorni: in primo grado era stata condannata a 10 anni (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel 2015 a Ballabio, nel Lecchese, la morte del bambino. Dopo un lungo e complicato processo era arrivata la condanna per omicidio preterintezionale. Ma per i giudici di secondo grado il fatto non sussiste Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel 2015 a Ballabio, nel Lecchese, la morte del bambino. Dopo un lungo e complicato processo era arrivata la condanna per omicidio preterintezionale. Ma per i giudici di secondoil fatto non sussiste

