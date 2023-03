Accordo tra Comune Di Milano e Fondazione Cariplo per contribuire alla rigenerazione dei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica (Di mercoledì 22 marzo 2023) Oltre 1,5 milioni di euro per finanziare l'elaborazione di programmi strategici e strumenti per la rigenerazione dei quartieri Erp. Partnership pubblico-privato anche per valorizzare i fondi del PNRR. Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 22 marzo 2023) Oltre 1,5 milioni di euro per finanziare l'elaborazione di programmi strategici e strumenti per ladeiErp. Partnership pubblico-privato anche per valorizzare i fondi del PNRR.

