Olimpiadi Milano-Cortina, la Cabina di regia: governo pronto a un Dpcm per gli interventi necessari (Di martedì 21 marzo 2023) Si è riunita oggi a Palazzo Chigi la Cabina di regia per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”, che costituisce la sede di confronto e raccordo politico, strategico e funzionale tra le amministrazioni statali, le Regioni, gli Enti locali, la Fondazione “Milano Cortina 2026”, la società Infrastrutture Milano Cortina 2026 e gli altri soggetti coinvolti al fine di assicurare l’unitarietà, il coordinamento e la tempestività nella realizzazione delle opere e degli interventi. In apertura di riunione, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha annunciato la decisione di condividere la presidenza della Cabina con il vicepresidente del Consiglio ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) Si è riunita oggi a Palazzo Chigi ladiper le opere e glirelativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali “2026”, che costituisce la sede di confronto e raccordo politico, strategico e funzionale tra le amministrazioni statali, le Regioni, gli Enti locali, la Fondazione “2026”, la società Infrastrutture2026 e gli altri soggetti coinvolti al fine di assicurare l’unitarietà, il coordinamento e la tempestività nella realizzazione delle opere e degli. In apertura di riunione, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha annunciato la decisione di condividere la presidenza dellacon il vicepresidente del Consiglio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Olimpiadi Milano-Cortina, la Cabina di regia: governo pronto a un Dpcm per gli interventi necessari… - sportface2016 : #Olimpiadi #MilanoCortina | Pattinaggio di velocità a #Rho o #Torino: la decisione il 18 aprile - lukealb : Olimpiadi Milano-Cortina. 20 milioni di euro di investimento, una pista da 400 metri e tribune smontabili da 5mila… - torinosportiva : Olimpiadi 2026, 'No a Torino' dal sindaco Sala. Ma dalla Cabina di regia arriva un'apertura - GaspareFerraro : RT @Luke_like: Le Olimpiadi di latino, italiano o fisica, non possono più chiamarsi Olimpiadi. Lo dice il ministero dell'Istruzione, sulla… -