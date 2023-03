Giornata della sindrome di Down, Locatelli: “Migliorare la qualità della vita di tutti a scuola” (Di martedì 21 marzo 2023) "La gioia, le emozioni e l’amore esplodono in ogni persona in modo travolgente e la nostra forza è quella di lasciarci coinvolgere. Ogni Persona ha un talento e una competenza da valorizzare e ognuno di noi può fare ogni giorno di più, con un gesto giusto con una risposta corretta, con la dolcezza e la semplicità di chi guarda gli altri come se fossero sempre parte di un futuro migliore per tutti": così il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli in occasione della Gionata mondiale della sindrome di Down, che si celebra oggi 21 marzo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 marzo 2023) "La gioia, le emozioni e l’amore esplodono in ogni persona in modo travolgente e la nostra forza è quella di lasciarci coinvolgere. Ogni Persona ha un talento e una competenza da valorizzare e ognuno di noi può fare ogni giorno di più, con un gesto giusto con una risposta corretta, con la dolcezza e la semplicità di chi guarda gli altri come se fossero sempre parte di un futuro migliore per": così il Ministro per le disabilità Alessandrain occasioneGionata mondialedi, che si celebra oggi 21 marzo. L'articolo .

