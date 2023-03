Cos’è la Candida auris: sintomi e immagini del fungo (Di martedì 21 marzo 2023) Negli ultimi giorni si parla molto di Candida auris, una malattia che secondo l’Istituto superiore di Sanità rappresenta una “seria minaccia alla salute globale”. Si tratta di un fungo che è molto infettivo e si diffonde soprattutto in ambienti sanitari, resistente a più farmaci antimicotici, resistente ai disinfettanti (in modo particolare sulle superfici), può provocare infezioni gravi (e letali, nelle forme invasive) nei soggetti immunodepressi ed è di difficile identificazione, anche nei laboratori specializzati. Il fungo si chiama Candida auris perché è stato isolato per la prima volta nell’orecchio di una donna, nel 2009 in Giappone (auris in latino vuol dire orecchio). Si è parlato molto del fatto che la prima infezione in Italia, nel 2023, sia stata individuata a Pisa, in Toscana, ma nel ... Leggi su cultweb (Di martedì 21 marzo 2023) Negli ultimi giorni si parla molto di, una malattia che secondo l’Istituto superiore di Sanità rappresenta una “seria minaccia alla salute globale”. Si tratta di un fungo che è molto infettivo e si diffonde soprattutto in ambienti sanitari, resistente a più farmaci antimicotici, resistente ai disinfettanti (in modo particolare sulle superfici), può provocare infezioni gravi (e letali, nelle forme invasive) nei soggetti immunodepressi ed è di difficile identificazione, anche nei laboratori specializzati. Il fungo si chiamaperché è stato isolato per la prima volta nell’orecchio di una donna, nel 2009 in Giappone (in latino vuol dire orecchio). Si è parlato molto del fatto che la prima infezione in Italia, nel 2023, sia stata individuata a Pisa, in Toscana, ma nel ...

