Condannato a 16 anni per aver violentato sei bambine: "Voglio la castrazione chimica" (Di martedì 21 marzo 2023) Sedici anni di carcere. Ammonta a tanto la pena inflitta, con rito abbreviato, a un 30enne arrestato nella primavera del 2022 e a processo per violenze sessuali ai danni di sei bambine, tutte di età inferiore ai 10 anni, avvenute tra il 2018 e i primi mesi dello scorso anno. La sentenza è stata emessa dal gup di Milano Daniela Cardamone, a seguito delle indagini del pm Francesca Gentilini, condotte dalla Squadra mobile milanese. Il 30enne, che è entrato e uscito dal carcere negli ultimi anni e sempre per imputazioni di violenze su minori, era anche stato sottoposto in passato alla misura della sorveglianza speciale (violata nel 2018) e, quando era detenuto, era stato pure sottoposto a un programma di recupero e riabilitazione. Stando alle indagini, il giovane cinque ...

