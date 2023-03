Xi a Mosca e incontra Putin | sul tavolo il piano per la pace in Ucraina

(Di lunedì 20 marzo 2023)– Inizia oggi, lunedì 20 marzo, il viaggio del presidente cinese Xi Jinping in Russia. Viaggio che durerà fino a mercoledì 22. Ma Xi incontrerà già oggi il presidente russo Vladimir: spazio alle relazioni Cina-Russia ma anche alla crisi. Le relazioni russo-cinesi hanno attraversato periodi difficili nel corso della loro storia, ma alla fine si sono dimostrate forti, ha dichiarato il leader cinese Xi Jinping in un’intervista al quotidiano russo Rossiyskaya gazeta ripresa dall’agenzia Tass. “La Cina e la Russia hanno trovato un giusto percorso di interazione tra Stati”, ha dichiarato ancora sottolineando: “Questo è essenziale per far sì che la relazione resista alla prova delle mutevoli circostanze internazionali, una lezione confermata sia dalla storia che dalla realtà”. “La Cina ha sempre sostenuto una posizione ...

Visita storica di Xi Jinping a Putin: si parlerà della pace in Ucraina. È prima visita dopo il mandato di arresto per il capo del Cremlino.