Come sta Federico Chiesa dopo l’infortunio con l’Inter? Gli ultimi aggiornamenti (Di lunedì 20 marzo 2023) 17 minuti. Così poco è durata Inter-Juventus di ieri sera per Federico Chiesa. Entrato in campo al minuto 66? al posto di Soulè, infatti, l’azzurro è dovuto uscire all’83° dopo aver sentito un piccolo dolore al ginocchio, quello operato un anno fa. Come ha rivelato mister Massimiliano Allegri al termine del “Derby d’Italia” vinto dai bianconeri per 1-0, l’attaccante della Nazionale soffre di una tendinite e oggi si sarebbe sottoposto ad ulteriori visite per valutare la situazione nel complesso. Come ha spiegato il tecnico livornese, Federico Chiesa sta procedendo con particolare cautela dopo il lungo stop legato alla rottura del legamento del suo ginocchio. L’articolazione ha bisogno di calma e tempo per tornare al 100% e, il realizzatore del gol ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) 17 minuti. Così poco è durata Inter-Juventus di ieri sera per. Entrato in campo al minuto 66? al posto di Soulè, infatti, l’azzurro è dovuto uscire all’83°aver sentito un piccolo dolore al ginocchio, quello operato un anno fa.ha rivelato mister Massimiliano Allegri al termine del “Derby d’Italia” vinto dai bianconeri per 1-0, l’attaccante della Nazionale soffre di una tendinite e oggi si sarebbe sottoposto ad ulteriori visite per valutare la situazione nel complesso.ha spiegato il tecnico livornese,sta procedendo con particolare cautelail lungo stop legato alla rottura del legamento del suo ginocchio. L’articolazione ha bisogno di calma e tempo per tornare al 100% e, il realizzatore del gol ...

