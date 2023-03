In Arabia vince Perez, Verstappen rimonta ma non basta (Di domenica 19 marzo 2023) Dal quindicesimo posto in griglia alla seconda vittoria stagionale su due Gp. C'è mancato pochissimo, vale a dire il consiglio degli ingegneri di Max Verstappen che, dopo un Gp indiavolato e con l'olandese che aveva nel mirino Perez, hanno consigliato al campione del mondo di alzare il piede sull'acceleratore per preservare il motore e lasciare al compagno la vittoria. vince dunque Perez davanti al campione del mondo Verstappen. Terzo uno straordinario Fernando Alonso che conferma la competitività della sua Aston Martin. Questo è il podio del Gp di Arabia Saudita sul circuito di Jedda. rimonta anche per Charles Leclerc che, partito dalla dodicesima posizione, chiude al settimo posto, una posizione dietro Carlos Sainz. Solita bagarre in partenza: Alonso passa ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 19 marzo 2023) Dal quindicesimo posto in griglia alla seconda vittoria stagionale su due Gp. C'è mancato pochissimo, vale a dire il consiglio degli ingegneri di Maxche, dopo un Gp indiavolato e con l'olandese che aveva nel mirino, hanno consigliato al campione del mondo di alzare il piede sull'acceleratore per preservare il motore e lasciare al compagno la vittoria.dunquedavanti al campione del mondo. Terzo uno straordinario Fernando Alonso che conferma la competitività della sua Aston Martin. Questo è il podio del Gp diSaudita sul circuito di Jedda.anche per Charles Leclerc che, partito dalla dodicesima posizione, chiude al settimo posto, una posizione dietro Carlos Sainz. Solita bagarre in partenza: Alonso passa ...

