Monza, Palladino 'snobba' Theo Hernandez? 'In Italia non ci sono esterni come Carlos Augusto' (Di sabato 18 marzo 2023) Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Cremonese: "Sicuramente c'è... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 marzo 2023) Raffaele, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Cremonese: "Sicuramente c'è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardo_FCIM : RT @cmdotcom: #Monza, #Palladino 'snobba' Theo Hernandez? 'In Italia non ci sono esterni come Carlos Augusto' - cmdotcom : #Monza, #Palladino 'snobba' Theo Hernandez? 'In Italia non ci sono esterni come Carlos Augusto' - sportface2016 : #SerieA | #MonzaCremonese 1-1, #Palladino: 'C'è grande rammarico, ma mi è piaciuta la reazione dopo il gol subito' - monza_news : Palladino a Dazn: 'Primo tempo che lascia rammarico per le palle-gol sbagliate' - tuttosport : #Monza-#Cremonese 1-1 Gli uomini di Palladino ci provano nel finale con più occasioni. Finisce in parità: Carlos A… -