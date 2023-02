LDT | “L’attacco de Il Giornale a De Laurentiis e il silenzio complice dell’ODG Ennesimo abuso del Nord”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Alcuni tifosi si scagliano controde Ilal presidente De: “Che fanno all’Odg, dormono?” LDT, lettere dai tifosi, riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata da alcuni tifosi del Napoli, che sono insorti dopoche Ilha riservato al patron azzurro Aurelio De: “Eg. Direttore, complimenti per ilNapolipiu.com. Siete unico nel desolante e penoso panorama mediatico napoletano. Siete stato l’unico a rispondere per le rime all’attacco contro il Napoli. Ora i giornalisti italici non fanno i giornalisti difendono il potere costituito e precostituito e attaccano tutti coloro che la pensano diversamente o si pongono domande su determinati comportamenti o accadimenti. È l’Italia dei ...