Salernitana | Sousa | «Non vedo l’ora di giocare la prima partita per dimostrare ai tifosi di che pasta siamo fatti»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Paulo, allenatore della, ha parlato attraverso i propri canali social ufficiali del suo arrivo in granata Paulo, allenatore della, ha parlato attraverso i propri canali social ufficiali. PAROLE – «Sono felice di essere il nuovo allenatore dellae di tornare in un Paese dove mi sento a casa! Con il duro lavoro, lo spirito di squadra e la spinta della città possuperare ogni sfida. Con il coraggio e il compromesso di tutti insieme alla passione dei nostrisono sicuro che vivremo delle gioie. Nondilae di essere con iperdi che ...

Commenta per primo Dopo aver diretto il primo allenamento da nuovo allenatore della, Pauloha commentato le prime sensazioni in granata : 'Sono felice di essere il nuovo allenatore dellae di tornare in un Paese dove mi sento a casa! Con il duro lavoro, ...Davide Nicola non è più l'allenatore dellaed il suo posto è stato preso da Paulo. L'ex tecnico granata ha voluto lasciare un messaggio d'affetto per i colori granata campani: "Quando si iniziano certe avventure non si ...

La Salernitana esonera Nicola, panchina a Paulo Sousa Agenzia ANSA

Salernitana, stavolta si cambia: via Nicola, Paulo Sousa è in arrivo La Gazzetta dello Sport

TMW - I retroscena fra Sousa e la Salernitana: tutta la voglia del tecnico, Rampulla e la clausola TUTTO mercato WEB

Salernitana: Paulo Sousa cambia modulo Fantacalcio ®

Bentornato Paulo Sousa: ecco come giocherà la sua Salernitana Viola News

Paulo Sousa è il nuovo allenatore della Salernitana. L'ex tecnico del Basilea, che ha firmato fino a giugno con opzione biennale, prende il posto di Davide Nicola, già esonerato e poi richiamato (a di ...“Quando si iniziano certe avventure non si contempla una crisi e tantomeno un addio. Da oggi non sarò più l’allenatore della Salernitana ma resterò per sempre un suo tifoso appassionato”. È quanto aff ...