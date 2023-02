Ticketone | il responsabile | “Biglietti per la trasferta di Francoforte? Sono arrabbiato | bisogna fare chiarezza!”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Amedeo Bardelli,. Queste le sue parole: “Iper ladiun pochinoperché secondo me prima di tirare conclusioni bisognerebbe constatare che non esiste un fatto sostanziale. -afferma Bardelli - Se c’è un settore ospiti che ospita, secondo le regole della UEFA il 5% della tifoseria ospite, non potrà mai essere che il numero deia disposizione sia pari al numero degli abbonati del Napoli che hanno ricevuto il codice che dà diritto all’acquisto. Quando i tifosi hanno compilato la modulistica richiesta dalla UEFA, e lo si fa perché la Polizia deve avere a disposizione tutti i ...

A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" è intervenuto Amedeo Bardelli,I biglietti per la trasferta di FrancoforteA Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" è intervenuto Amedeo Bardelli,. " I biglietti per la trasferta di Francoforte Sono un pochino arrabbiato perché secondo me prima di tirare conclusioni bisognerebbe constatare che non esiste un fatto ...

Ticketone, il responsabile: "I biglietti per la trasferta di Francoforte Sono arrabbiato, bisogna fare chiarezza!" Virgilio

TicketOne, il responsabile: “Si faccia chiarezza sul caos biglietti Eintracht-Napoli” CalcioNapoli1926.it

TicketOne, il responsabile: “Eintracht-Napoli, settore ospiti sold out in 20 minuti” CalcioNapoli1926.it

Ticketone, il responsabile: “I biglietti per la trasferta di Francoforte ... 100x100 Napoli

Esclusiva - Ticketone, il responsabile a Radio CRC: “I biglietti per la ... GonfiaLaRete

Eintracht-Napoli, torna la Champions, torna la voglia (e la possibilità) di viaggiare per sostenere gli azzurri. La vendita dei biglietti per il match valido per l'andata degli ottavi di… Leggi ...A Radio CRC è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile Ticketone, per parlare della questione dei biglietti per il settore ospiti della gara di Champions ...