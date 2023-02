Sassuolo-Atalanta 1-0 | Dionisi | “Abbiamo sfruttato la superiorità numerica”

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il tecnico del, Alessio, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro l’. Ecco le sue parole: “giocato contro la squadra più in salute insieme al Napoli. In undici contro undici ce la stavamo giocando bene, poilaavuto delle possibilità e poiqualità davanti. Fortunatamente siamo riusciti ad andare in vantaggio e a gestirlo. Siamo contenti perché poi tutto torna. Bisogna solo avere equilibrio nei momenti meno positivi per poi mantenerlo in quelli più positivi. Partite così fanno bene, quella precedente (con il Milan, ndr) così come quella con il Monza. C’è stata una grande squadra, che si è aiutata, hanno fatto tutto ...

Bergamaschi in 10 per un'ora, espulso Mahele. Nel finale rosso per Muriel Ilbatte 1 - 0 l'nel match valido per la 21esima giornata della Serie A 2022 - 2023. Il successo consente agli emiliani di salire a 23 punti. I nerazzurri rimangono a quota 38. La sfida ...Commenta per primo L'allenatore del, Dionisi ha dichiarato dopo la vittoria in campionato contro l': 'Partite così fanno bene, come quelle precedenti con Milan e Monza . La squadra si è aiutata in campo, facendo tutto ...

Dopo il Milan il Sassuolo batte anche l'Atalanta (in 9): ancora in gol Laurienté Calciomercato.com

Sassuolo-Atalanta: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV Fantacalcio ®

Sassuolo - Atalanta (1-0) Serie A 2022 la Repubblica

Sassuolo-Atalanta 1-0, gol e highlights: decide una rete di Laurienté Sky Sport

Lampo di Laurienté: l'Atalanta resta in 9 e perde col Sassuolo La Gazzetta dello Sport

Il Sassuolo vince il match contro l'Atalanta e fa un bel balzo in avanti, portandosi a +10 dalla zona retrocessione e agganciando il Lecce e la Juventus a quota 23 punti. La squadra di Gasperini resta ..."Abbiamo giocato contro la squadra più in salute insieme al Napoli. In undici contro undici ce la stavamo giocando bene, poi abbiamo sfruttato ...