Moratti ricorda | ‘Prima di Calciopoli Moggi voleva venire all’Inter’

Inter News 24

E Sgarbi, che due giorni fa ha ricevuto ufficialmente le deleghe,che era stato bocciato il ... Era semmai un cavallo di battaglia dell'assessore Maurizio Cadeo, durante la giunta, ma ...Lo riferisce la testata 'O' Globo', cheche il campione brasiliano acquistò anni fa una ... ci rimase male il presidente dell'Inter Angeloche sognava di portarlo in nerazzurro e gli ... Moratti ricorda: «Avevamo preso Pelé all'Inter, ma saltò per un motivo» Nel frattempo, l’ex Presidente dell’Inter Massimo Moratti ha punzecchiato Moggi svelando un retroscena. Moggi non ha ancora risposto alle dichiarazioni di Moratti “Posso confermare che Luciano volesse ...L'innovativa offerta dell'Avvocato: sommare le azioni della Fiat a un lauto stipendio. Non bastò, così come nel caso delle due squadre milanese ...