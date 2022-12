Le prime pagine dei giornali di oggi | sabato 31 dicembre 2022 GALLERY

(Di sabato 31 dicembre 2022) La Serie A ancora in pausa dopo i Mondiali in Qatar vinti dall'Argentina in finale contro la Francia ai rigori e il calciomercato riempiono...

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulledei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 31 dicembre 2022La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulledi oggi, sabato 31 ...... che nel 2021 sottolineammo proprio da queste. Questa vicenda ha riproposto, coniugata sul ... dagli armamenti, alle materie\risorse naturali, alle fonti energetiche. Anche in questo caso, ...DUBAI - Un Capodanno "dorato". Ma, soprattutto, un nuovo anno vissuto prima: stasera, sulla pagina Facebook di NewSicilia, potrete vedere i primissimi ...L'edizione di questa mattina di Tuttosport in taglio laterale parla di Milan e non solo della brutta prestazione in amichevole di ieri pomeriggio contro il Psv. Questo il titolo ...