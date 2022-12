(Di sabato 31 dicembre 2022) Tutto il mondo del calcio, e dello sport in generale, sta spendendo bellissime parole per ricordare Edson Arantes do Nascimento , conosciuto da tutti come, unico giocatore nella storia del ...

Tutto il mondo del calcio, e dello sport in generale, sta spendendo bellissime parole per ricordare Edson Arantes do Nascimento , conosciuto da tutti come Pelé , unico giocatore nella storia del ...Test del polso, che cos'è Laper tutti i tornei giovaniliche i calciatori vengano sottoposti a una risonanza magnetica dei polsi: dallo stato delle ossa si può sapere se i ragazzi hanno ... La FIFA chiede un minuto di silenzio in ricordo di Pelé Il massimo organo del calcio mondiale chiede a tutte le federazioni di onorare la memoria del Re del calcio con un minuto di silenzio ...Cristiano Ronaldo sbarca in Arabia Saudita: il portoghese ha firmato un contratto di tre anni con l'Al Nassr. Ecco le cifre dell'accordo ...