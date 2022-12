Kiev | l' Ucraina è diventata di fatto parte della Nato

(Di sabato 31 dicembre 2022) Quest'anno l'è entrata dia fare questa cooperazione continuerà: lo ha scritto in un messaggio su Facebook il ministroDifesa ucraino, Oleksii Reznikov, come ...

Adnkronos

... ha proseguito il ministro sottolineando che il governo farà "tutto il possibile e l'impossibile affinché l'anno prossimo milioni di persone tornino ine vedano il nuovo anno a casa, con i ...... dice nel frattempo. Intanto, nel suo discorso notturno, Il presidente ucraino Zelensky comunica che in Donbas l'sta tenendo le posizioni, o facendo piccoli avanzamenti. In ogni caso, ... Ucraina, Kiev: 200 soldati Russia uccisi a Kherson in un giorno Se tutto fosse andato secondo i loro piani, queste sarebbero state le prime festività che avrebbero trascorso da moglie e marito e magari sarebbero stati già a progettare ...Kiev, 31 dic. (Adnkronos) – “L’esercito russo ha quasi completamente distrutto la città di Bakhmut, nella regione di Donetsk, e l’ha resa inabitabile”. Lo ha detto il capo della dell’intelligence ucra ...