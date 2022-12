Globalist.it

... si ipotizza che le eventuali percosse subite dalla neonata possano averne cagionato la. Ryan,... in virtù di un provvedimento che risulterebbe esserealla tragedia avvenuta giovedì ...Secondo l'agenzia Reuters, i funzionari vaticani che hanno parlato in anonimato, hanno sostenuto che il copione delladi Benedetto dipenderà da due elementi chiave: se Benedetto stesso ha ... Il precedente: la morte di Celestino V prigioniero in una cella della rocca di Fumone Benedetto XVI è morto. Cosa accadrà Non c’è un protocollo stabilito, visto che questa particolare circostanza si è verificata solo un’altra volta nella storia.Pietro da Morone, ossia Celestino V, che fece il gran rifiuto più di sette secoli fa, passò gli ultimi dieci mesi di vita nel castello di Fumone, paese dell'alta Ciociaria ...