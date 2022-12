È morto Benedetto XVI

Leggi su panorama

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il Papa Emerito,XVI è deceduto stamane all'età di 95 anni. La notizia è stata confermata dal Vaticano. Il Cardinale Joseph Ratzinger era stato eletto Pontefice il 19 aprile del 2005. Il suo pontificato durerà fino al 28 febbraio 2013 quando sorprese il mondo interno annunciando le sue dimissioni a causa del suo complicato stato di salute. È rimasto alla guida della Chiesa per 7 anni e 315 giorni. "Con dolore informo che il Papa Emerito,XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano". È il comunicato del direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. "Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni". Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.