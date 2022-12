È morto Benedetto XVI | il papa che si dimise

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il successore di Giovanni Paolo II è stato eletto nel 2005 e ha lasciato nel 2013, primo a farlo da quasi 600 anni. Nato in Baviera nel 1927 è stato vescovo a Monaco e poi Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede a Roma. Èalle 9 e 34 del 31 dicembre 2022

E'XVI. "Con dolore informo che il Papa Emerito,XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano". Lo dichiara il direttore della Sala stampa della ...L'annuncio della sla stampa vaticana. Salma esposta a San Pietro da lunedì 2 gennaio "Con dolore informo che il Papa Emerito,XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano". L'annuncio della morte di Joseph Aloisius Ratzinger, pontefice dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013 (giorno ... Morto il Papa non se ne farà un altro: gli inediti funerali di Benedetto XVI Città del Vaticano - Il cuore fragile del Papa emerito ha ceduto. Il teologo Joseph Ratzinger è morto stamattina nel monastero Mater Ecclesiae.