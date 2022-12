Buon 2023 | di lotta | orgoglio | fierezza

(Di sabato 31 dicembre 2022) Siamo nei giorni del bilancio, non solo quello economico e previsionale della manovra finanziaria che, in una corsa contro il tempo, Governo e maggioranza si sono affannati a votare, ma anche politico,...

... video e immagini auguri Capodanno eAnnosexy, spiritose e birichine - - > Per approfondire Tutte le nuove regole per le partite iva forfettarie neloltre limite a 85mila euro I nuovi ...E allora, che ilsia anno di lotta e orgoglio. Di fierezza, anche e specialmente di fronte a chi ci odia e vuole discriminarci, anche sul piano politico e istituzionale.Noi di InfoData abbiamo creato una nuova mappa interattiva, per riassumere quelle che saranno le prossime ore nel mondo.Pronti a brindare al nuovo anno C'è chi festeggIA in piazza, chi a casa con amici, chi in famiglia e chi a suon di musica e divertimento. Ebbene sì, quest'anno si torna ...