Università Statale di Milano prima in Italia per i Dipartimenti di eccellenza

MilanoToday.it

... ha firmato con una societàdi Cuba l'accordo che consentirà l'arrivo di 497 professionisti ... in attesa di prendere servizio, i professionisti giunti da Cuba frequenteranno l'della ...Milano, 29 dic. () - L'di Milano è prima in Italia per i Dipartimenti di eccellenza. L'ateneo meneghino guida la graduatoria Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ... La Statale di Milano al primo posto nella classifica dei dipartimenti di eccellenza