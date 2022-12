Pelé | il Primo Re

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Proviamo a fare un esercizio e a immaginare il calciatore perfetto. Sicuramente sarebbe ambidestro, la sua tecnica precisa, asciutta; sarebbe veloce e reattivo, avrebbe visione, intelligenza. Capirebbe il gioco e il suo respiro. Saprebbe accelerare e dare la pausa. Sarebbe a suo agio in ogni zona del campo, nei dribbling sulla fascia, negli inserimenti in area, nel gioco spalle e fronte alla porta. Sarebbe un atleta eccezionale. Salterebbe più alto delle mani dei portieri, tirerebbe così forte da bucargli le mani. Sarebbe un artista. Con la sua creatività saprebbe inventare giocate e gol, in spazi densi o svuotati di corpi; riceverebbe palloni sporchi per renderli puliti. Il suo carisma lo renderebbe il capitano ideale, quello a cui guardare quando le cose si mettono male e c’è bisogno di qualcuno che ti faccia vincere. *** Negli ultimi tre mesi ho recuperato una dozzina delle ...