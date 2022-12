Nuova striscia informativa su Rai 1 per Bruno Vespa | l’indiscrezione

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La carriera diall’interno della Rai ha fatto passi da gigante; d’altronde, vi ricordiamo che il giornalista è stato uno dei pochi professionisti assunto in Rai per concorso e ha letteralmente attraversato il piccolo schermo della tv di Stato in lungo e in largo, dimostrando di essere sempre all’altezza del suo lavoro. Non a caso, è riuscito a ottenere degli scoop imperdibili, ma anche delle interviste inedite, come quella a Giorgia Meloni (ha intervistato per primo la Presidente del Consiglio in tv). Una bravura accentuata maggiormente anche dal rapporto con lapremier che ha fatto aguzzare la vista alla Rai, ormai certa di vedere approdare nuovi ospiti tra le stanze della tv pubblica. Ecco, dunque, da dove viene concepita l’idea di affidare al conduttore di Porta a Porta una...