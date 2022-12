Meloni gela la Fusani | “Sui rave party non torno indietro Ora si rispettano le regole” video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nelle oltre tre ore di conferenza stampa di fine anno, molti telespettatori hanno perso tra le 45 domande, uno dei momenti più effervescenti: un botta e risposta tra Giorgiae Claudiadel Riformista. Materia del contendere i. «C’era davvero bisogno di un decreto per tre, quattro raduni l’anno? E che fine ha fatto la centralità del Parlamento?», lamenta l’ex giornalista di Repubblica e dell‘Unità «Ma quando mai – ribatte il presidente del Consiglio – una maggioranza rinuncia a far convertire un suo decreto per ridare la centralità alle Camere?». Però in quel testo ci sono altre norme incoerenti, la interrompe la giornalista. LEGGI ANCHE Il "femminismo" della: «Le quote rosa non servono, spazio alle donne che meritano» La Russa: io esprimo le mie idee e loro... ...