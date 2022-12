MEDIASET | “STORICO SORPASSO SULLA RAI CANALE 5 PRIMA RETE NEL PUBBLICO ATTIVO”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) “Anno record per gli ascolti. Nel 2022 dei Mondiali di Calcio, i dati Auditel registrano l’aumento dell’audience delle retiin tutte le principali fasce di palinsesto, in controtendenza rispetto alla concorrenza del servizioche vede un arretramento d’ascolto anche sultotale”. Così il comunicato di fine anno. Le retinelle 24 ore sono cresciute di +2,3 punti percentuali anche sul complesso degli italiani mentre le reti del servizio, nonostante i Mondiali, nel 2022 sono calate di -1,4 punti. In ulteriore aumento il distacco sul target 15-64 anni, quello più importante per gli investitori pubblicitari: nel totale giornata, con il 40,1% di share, il vantaggioverso il servizio ...

Agenzia ANSA

Infine, guardando solo all'autunno 2022, molto significativa la crescita delle reti Mediaset sia sul pubblico più giovane sia su tutti gli italiani, dove è addirittura avvenuto uno storico sorpasso: