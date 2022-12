Italiani nel mondo | La Marca Pd | ' ampliare attività consolati per anziani'

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - “Su mia richiesta il Consolato generale d'Italia a Montréal segue l'esempio di Toronto. Dal 16 gennaio 2023, nelle giornate di lunedì e mercoledì nella fascia oraria 09:30-10:30, sarà attiva, presso il Consolato d'Italia a Montréal, una linea telefonica dedicata agli/alle over 70 utile per fissare un appuntamento per la richiesta di servizi consolari. Si invita a consultare, nei prossimi giorni, il sito web del Consolato per ulteriori informazioni. Ringrazio la console Silvia Costantini. Mi aspetto che New York e le altre sedi consolari seguano questo esempio. L'unico obiettivo è rendere più facile la vita dei nostri connazionali senior all'estero”. Lo afferma la senatrice del Pd Francesca La

Italia Informa

Un mito per i tifosi di tutto il mondo, glilo ricordano soprattutto per la finale del Mondiale in Messico1970. Pelé è l'unico giocatore ad aver vinto per tre volte la Coppa del Mondo, ...La Cina rappresenta un pericolo per la stabilità e la pacemondo da più punti di vista. Non si ... da posizioni di governo, il diritto alla salute degli. E questo è certo un obiettivo di ... Cosa hanno cercato gli italiani su Google e YouTube nel 2022 Dopo essersi aggiudicata la coppa “Mario Pietrini” come migliore società umbra classificata nel pattinaggio a rotelle corsa per l’anno 2022, l’Euro Sport Club Terni ha visto il suo atleta di punta, Al ...BRISBANE (Australia) - Dopo il successo di Musetti e il ko della Trevisan, il punteggio tra Italia e Brasile nel Gruppo E della United Cup, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023 ...